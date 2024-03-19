الحكومة: لا تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

لا تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات شهادة الثانوية العامة في موعدها المعلن

شددت الوزارة على أنه سيجري عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول التي جرى اعتمادها وإعلانها رسمياً للعام الدراسي الحالي 2023-2024، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.