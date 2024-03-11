وزير التعليم: لا تعديل في جداول الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ تبدأ 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع وفق الجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسميا.

وأضاف وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الأساسية تنطلق يوم 22 يونيو، وسيتم عقدها وفقا للمواصفات وآليات العام الماضي، وتكون الأسئلة 85% اختيار من متعدد و15%؜ الكترونيا.