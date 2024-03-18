الأجزاء المحذوفة من منهج الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج والمكفوفين، والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

المحذوفات من الفلسفة

- الموضوع الأول: ( الفلسفة وقضايا البيئة) ص 4 المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وصفحة 7 حذف بالكامل، صفحة 13 المبادئ الثمانية للإيكولوجيا العميقة، وصفحتين 18، و19 بالكامل.

- الموضوع الثاني: (رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية) صفحة 22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط، وصفحات «24 و25 و26 و29 و30 و31» بالكامل.

- الموضوع الثالث: (الفلسفة وأخلاقيات المهنة) يتضمن صفحة 34 ثالثا تفعيل الإلزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني، وصفحة 35 بالكامل، صفحة 39 وسابعا الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

- الموضوع الرابع «التفلسف وعلاقته بالقيم» صفحة 48، ثالثا التفلسف علاقته بالقيم، وصفحة 50 نظريات الحقيقة الجدول فقط.

المحذوفات من المنطق

أما في فرع المنطق تمثلت المحذوفات في الآتي:

- الموضوع الأول: (الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية)، ص 59 بداية من ثالثا: الحجج الاستنباطية والاستقرائية في التفسير التقليدي والمعاصر، ص 60 حتى نهاية 2 التفسير المعاصر- ص 64 المثال فقط - ص 74، 75، 76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض.

-الموضوع الثاني: (معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية) ص 81 بداية من ثانيا الحجج الاستنباطية وص 82-83-84-85 بالكامل.

- الموضوع الثالث (التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي)، ص 87 بالكامل، ص 92 بداية من نموذج وليم هوويل - كلود برنار حتى ص 93 بالكامل

- الموضوع الرابع (المنطق وتكنولوجيا الاتصال)، ص 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، ص 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.