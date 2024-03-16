تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت 16-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت 16-3-2024، تراجعاً ملحوظا في عدد كبير من الأسواق بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار التفاح اليوم

وتراجعت أسعار التفاح وعدد من أنواع الفاكهة اليوم في مختلف الأسواق، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل تراجع سعر الفاكهة اليوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الموز اليوم

- تراجعت أسعار التفاح المحلي اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 4.3%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.96 جنيه.

- تراجعت أسعار الموز بيكو اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 18.17%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 15 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم

- تراجعت أسعار الأناناس اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 10.41 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 73.25 جنيه.

- تراجعت أسعار بلح العجوة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 5.85 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 43.46 جنيه.

- تراجعت أسعار جوز الهند اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 4.02 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 35.31 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم

وسجلت أسعار الطماطم والبصل وعدد من الخضراوات تراجعا اليوم في الأسواق، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

أسعار البصل اليوم

- تراجعت أسعار البصل الأبيض اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.3 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 19.2 جنيه.

- تراجعت أسعار البصل الأحمر اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 2.61 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.14 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

- تراجعت أسعار الطماطم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 8.47%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.1 جنيه.

- تراجعت أسعار البطاطس اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 8.07 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 12.64 جنيه.

- تراجعت أسعار البامية اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 4.45 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 39.12 جنيه.

- تراجعت أسعار الكوسة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 5.53 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.69 جنيه.

- تراجعت أسعار البسلة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 5.37 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.15 جنيه.

- تراجعت أسعار الباذنجان الأبيض اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 6.79 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.28 جنيه.