أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.. البلدي بـ26 جنيها

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في مصر ببورصة الدواجن، استقرارا ملحوظا لعدد كبير من أنواع الكتاكيت المختلفة في الأسواق مقارنة بالأسعار المعلنة أمس؛ إذ يتراوح سعر الكتاكيت البلدي ما بين 26 و31 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في بورصة الدواجن للعديد من الأنواع، وتستعرض الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بمختلف أنواعها، بحسب آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و33 جنيها.

كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 11 و12 جنيها.

ويبلغ سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 و12 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7.5 و8.5 جنيه.

يبلغ سعر كتكوت روزي بيور ما بين 13 و14 جنيها.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 12 و13 جنيها.

يبلغ سعر الكتكوت الهجين ما بين 9 و10 جنيهات.