تراجع أسعار الأعلاف اليوم في بورصة الدواجن.. «الذرة التركي» بـ12 ألفا

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 15 مارس 2024، في مصر ببورصة الدواجن، تراجعاً كبيراً لعدد من الأنواع، فيما استقرت بعض الأنواع الأخرى، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 13 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 15-3-2024، في مصر، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصري، حيث انخفض السعر بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 11 ألفا و 700 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية، حيث استقر السعر، ليسجل سعر الطن نحو 13500 جنيه.

أسعار الأعلاف في مصر

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي، استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصري، حيث استقر السعر، ليسجل سعر الطن نحو 13500 جنيهاً.

- سجل سعر طن الذرة التركي استقراراً ملحوظاً في الأسواق، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفا و100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

- سجل سعر طن علف الصويا 46% استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصري، حيث استقر السعر، ليسجل سعر الطن نحو 29700 جنيه.

- سجل سعر طن علف الصويا 44% استقراراً ملحوظاً في الأسواق، حيث استقر السعر، ليسجل نحو 28700 جنيه.