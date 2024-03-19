«مياه القناة»: استمرار حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة الطوارئ ومتابعة جميع المحطات في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك لممواجهة آثار الأمطار والتقلبات الجوية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

مواجهة الظروف المناخية

وقال «عصمت» إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التي تمر بها محافظات القناة، مع انتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادي أية أزمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

فرق التطهير ترفع درجة الاستعداد

وأكد رئيس مياه وصرف القناة، أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة التقلبات الجوية مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات سواء الصرف الصحي أو مياه الشرب.

وأضاف أنه جرى التأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية.

وأوضح أنه أصدر تعليمات مشددة على رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.