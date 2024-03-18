استمرار أعمال سحب مياه الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة (صور)

شهدت القاهرة والجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم، على معظم المناطق بالمحافظتين، وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم سحب معظم تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، مؤكدا استمرار الأعمال حتى انتهاء الأمطار.

تمركز معدات الشركة

وأشار «بدوي» إلى استمرار تمركز معدات الشركة على الطرق والمحاور الرئيسية حتى استقرار الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن معظم مناطق محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة، وتقوم المعدات بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير بالتعامل الفوري معها.

التركيز على الطرق والمحاور

كما أكد استمرار انتشار المعدات على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكباري، للتعامل مع مياه الأمطار حتى استقرار الأحوال الجوية.