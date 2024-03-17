«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتحذّر من 48 ساعة تقلبات جوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم المحافظات، موضحة أنّه بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، تشهد البلاد بعض التغيرات الجوية.

حالة الطقس

وتوقعت غانم، خلال مداخلة عبر شاشة «القناة الأولى»، نشاط الرياح على أغلب المناطق إضافة إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنّ كميات سقوط الأمطار ستختلف من محافظة لأخرى.

منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا

وأضافت أنّه من المتوقع تغير المناخ بسبب امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض طقسي على سطح البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي، ما يعمل على وجود تغيرات جوية بشكل كبير، كما يتوقع أن نشهد فرصا لسقوط الأمطار بكميات خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأغلب محافظات اليوم ستشهد سقوط الأمطار.