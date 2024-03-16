«الكهرباء»: فرق فنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة آثار الأمطار

رفعت شركات توزيع الكهرباء بالمدن الساحلية وحنوب ووسط الدلتا ومصر الوسطى، حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

فرق فنية للتدخل السريع في حالة حدوث انقطاعات ناتجة عن الأمطار

وقال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة وتوفير فرق فنية للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاعات ناتجة عن الأمطار، لافتا إلى أنه تم مراجعة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

نصائح للتعامل مع الكهرباء عند سقوط الأمطار

فيما وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء عددا من النصائح للمواطنين للتعامل بحرص مع الكهرباء عن كيفية التعامل مع الكهرباء خلال الساعات المقبلة أثناء سقوط الأمطار كالتالي:

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع مثل أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات.

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشكلات تخص أعمدة الإنارة.

- ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل إذا كانت الملابس مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.