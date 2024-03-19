أسباب طفرة الصادرات الزراعية المصرية.. 7.44 مليون طن خلال 2023

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

أضاف خلال حفل الإفطار السنوي لجمعية تنمية الصادرات البستانية، أمس، أن الاستراتيجية استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر)، وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

محاور تنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية

أشار إلى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:

1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.

2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

4) تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا.

5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8) تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.

9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10) جار حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

وقال وزير الزراعة، إنه نتيجة لهذه الإجراءات تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، إذ جرى فتح 93 سوقا خلال 10 سنوات، وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية إلى 160 دولة، أبرزها السوق اليابانية في عام 2020، بعد إجراءات صعبة وطويلة، إلى أن جرت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذه السوق أمام صادرات مصر من الموالح، وهو ما يعد شهادة جديدة للمنتجات المصرية، ويجري حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

أضاف «القصير» أنه جرى مؤخرا فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وسوق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.

طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة

أشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، إضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرا إلى جهود الوزارة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج بجودة مرتفعة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيع

وفي ختام كلمته، وجه وزير الزراعة رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديريى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.