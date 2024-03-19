رئيس «النواب» يستعجل الحكومة لإصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء 

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات، موضحًا أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغارتيمات.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنَّه تمّ التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: «كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة».

لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع: «هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم أي مبرر لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كل المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمّ معالجتها».

جاء ذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ووجه النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن أمس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.

وأشار إلى أنَّه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، مبينًا أنَّه تمّ الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.

وأكّد أنَّ أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء، مشيرًا إلى أن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنَّ داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب الحكومة، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا خلال الجلسة العامة اليوم، أنَّ مخالفات البناء مازالت مستمرة وبشكل جسيم.

ولفت إلى أنَّ الحكومة أضاعت على الدولة 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال عرضه لبيانه العاجل أمام مجلس النواب.

مجلس النواب

وقال عضو مجلس النواب إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، لافتًا إلى أنَّ قانون التصالح بمخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات وهناك لائحتين موجودتين.

وتابع أنَّ تأخير صدور اللائحة يسبب الكثير من المخالفات، مشددا على أنَّ الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون بسبب وجود قضايا ومخالفات بخلاف الرشاوي.