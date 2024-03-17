اليوم آخر موعد لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، عن أنّ اليوم هو آخر موعد لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث مرت 3 أشهر على صدور القانون، وهي أقصى مدة لإقرار لائحة قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 الذي تم إقراره في 17 ديسمبر الماضي.

طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن يقر رئيس الوزراء لائحة القانون، ثم تُنشر في الجريدة الرسمية، يليها باب التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، ويتم مد فترة التقديم مرة أخرى بناء على موافقة رئيس الوزراء، حيث يتم العمل بقانون التصالح لمدة 3 سنوات للقضاء على مخالفات البناء نهائيا واسترداد حق الدولة.

وأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد يعالج السلبيات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح السابق، وتتيح الفرصة لمخالفات متنوعة بالتقدم لتقنين الوضع، مع وجود تيسيرات أخرى منها قبول أوراق التصالح عن المخالفات التي تقل عن 200 متر ولا تتعدى 3 أدوار، على أن يتم المعاينة والفحص فيما بعد.