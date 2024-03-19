«دفاع النواب»: الهجوم الإسرائيلي على مجمع الشفاء بغزة انتهاك جديد للإنسانية

أدان النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، والجرائم التي ارتكبتها جنود الاحتلال بحق الطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.

وقال طنطاوي في بيان أصدره اليوم، للأسف الشديد فإن صمت وتخاذل المجتمع الدولي كان سبباً في استمرار حرب الإبادة وسياسات التجويع التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

المجتمع الدولي يجب أن يتخل عن صمته

وأكد طنطاوي أن ما فعلته حكومة الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي ليست المرة الأولى لانتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية عن طريق الهجوم على المستشفيات وقتل أو إصابة الطاقم الطبي والمرضى والجرحى، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتخل عن صمته ويعالج الوضع المؤلم الذي تعيشه فلسطين بأقصى سرعة، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الوفاء بواجبهما ومسؤولياتهما الدولية في منع استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

دعم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بمساندة ودعم جهود مصر لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد جيش الاحتلال الذي يصر على منع وعرقلة دخول المساعدات إلى غزة، مؤكداً أن مصر لن تسمح بإبادة وتجويع الفلسطينيين فى القطاع وستواصل دورها المحوري لحل القضية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.