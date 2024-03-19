مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ9.. هل نور النبوي يقع في ورطه مع والده؟

تأتي أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم وهي تحمل الكثير من الإثارة والمفاجآت وذلك بعدما كشفت الحلقات السابقة عن وجود إعجاب بين «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، كما كشفت أيضاً عن تبادل الإعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ.

إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9

جاءت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم وهي تحمل المفاجآت إذ دار نقاش بين «مروان» نور النبوي وشقيقيه «منة» منى زاهر و«مازن» آدم وهدان وكشفا له عن إخبار شقيقة الآخر «مصطفى» لوالده عما شاهدة في اللاب توب الخاص به، وعن الخطة الذي يضعها «مروان» للانقلاب عليه.

أحداث الحلقة الـ8 من إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ8 من إمبراطورية ميم عودة «منى» هاجر السراج إلى المنزل، ولكنها مازالت تُصر على رأيها في السفر إلى البعثة، وأصبح متبقي من الزمن يومين فقط على انتهاء موعد التقديم، فتطلب من «مروان» نور النبوي أن يقدم لها المساعدة حتى يوافق والدها على السفر.

أبطال إمبراطورية ميم

يضم إمبراطورية ميم مجموعة من الأبطال أبرزهم خالد النبوي وأحمد طلعت وإيمان السيد ونجلاء بدر ونورهان منصور وعمر زهران ومحمد محمود عبدالعزيز وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.