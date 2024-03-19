المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم ندوة عن فرص ومنح شهر رمضان في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعوي لرواد الوحدة الصحية، بمدينة الحمام، تحت عنوان «رمضان فرص ومنح».

غريزة الإنسان في شهر رمضان

واستعرض الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الفرص التي يمنحها الشهر الكريم لإعادة بناء الشخصية وتغييرها وتطويرها في مقاومة ما تقتضيه غريزة الإنسان من طعام وشراب وشهوات، فتقوى إرادته على عاداته، ويقاوم نفسه ويرودها ويترفع بها عن عيوبها ونقائصها، ليرتقي بها إلى الكمال.

التقرب إلى الله

كما سلط عضو المنظمة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المسلمين الصائمة خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها تحديات وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي والتحديات الاجتماعية والنفسية، ناصحًا الحاضرات بضرورة استغلال تلك التحديات والفرص واستثمارها فى التقرب إلى الله بالطاعات المختلفة.

صوم المرأة

كما تحدث عن بعض الأمور الفقهية التي تخص المرأة في الصيام، أعقبها فتح باب الاستفسارات والمناقشة.