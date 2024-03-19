البابا تواضروس: نسعد لمكانة رهبان جنوب إفريقيا في السماء ولا نبكي على فراقهم

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نعلم أن الله هو معطي الحياة، ولا يحدث شيء على الأرض دون أمر من الله، وكل عمل له حكمة، فهو صانع الخيرات.

الموت ارتقاء من حياة الأرض لحياة السماء

أضاف في كلمته خلال صلاة الجنازة على رهبان جنوب إفريقيا الثلاثة: «نشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، الله يسمح بمثل أحداث الاستشهاد ليرسل لنا رسالة، وهي استعد أيها الإنسان، فالموت هو ارتقاء من حياة الأرض لحياة السماء».

وتابع: الموت هو انتهاء لكل متاعب الأرض، وهو الذي يعطي للإنسان الراحة، لذلك نقول تنيح أي استراح، وعندما نودع الراهب الذي اختار هذه الحياة، والحياة مع الله، نصلي عليه صلوات الراقدين لأنه مات في العالم، وبدأ حياة مع الله في السماء، ليحسب من أه‍ل السماء وليس الأرض، وهذا ما نراه في نفس هولاء الرهبان الأحباء».

البابا: يجب ألا نبكي أو ننوح لفراق الرهبان

أشار إلى أن الرهبان الثلاثة صاروا يحملون أكليل الرهبنة والاستشهاد، وقد نحزن على فراقهم، لكن نسعد بمكانتهم في السماء، متابعا بأنه يجب ألا نبكي أو ننوح لفراقهم بل نسعد لمكانتهم ونثق أنهم يرفعون صلواتنا إلى السماء.

ولفت إلى أن الرهبان من دير على اسم القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبرج وهو الدير الوحيد لنا الذي يحمل اسم القديس مار مرقس، وجرى تأسيسه عام 2007 بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، واعترفنا به عام 2013، وبدأ تعميره وأرسلنا رهبانا هناك من بينهم أبونا تكلا الصموئيلي الذي استشهد مع إخوته الراهبين أبونا يسطس آڤا ماركوس وأبونا مينا آڤا ماركوس، مشيرا إلى أنه من المقرر دفنهم في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القملون.