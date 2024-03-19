«حماة الوطن» بمطروح يوزع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أطلق حزب حماة الوطن بمطروح، عددًا من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في كافة مدن المحافظة، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك عن طريق توزيع 4000 كرتونة رمضان وتدشين وإطلاق مبادرة إفطار صائم لتوزيع الوجبات والمشروبات قبل الإفطار، بالإضافة إلي المشاركة، في معرض أهلا رمضان، بتوفير اللحوم البلدي الطازجة بأسعار 300 جنية للكيلو، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب والدلتا لحزب حماة الوطن.

توزيع كراتين رمضان في مطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه جري توزيع 4000 كرتونة أو «شنطة رمضان» على الأسر الأولى بالرعايا والعمال بالمصالج الحكومية والعمالة غير المنظمة يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي تعد أهم المشروعات القومية.

الفئات الأولى بالرعاية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن إطلاق الحزب عدد من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، يأتي انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لدور الحزب وتنفيذًا لاستراتيجية دعم المواطن، خاصة الفئات الأولي بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجًا والعمالة غير المنتظمة للتخفيف عليهم طبقاً لتوجهات القيادة السياسية.

توزيع وجبة إفطار صائم

وتواصل أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بمطروح العمل بمبادرة «إفطار صائم» بشهر رمضان 1445، بتوزيع عصائر ومياة معدنية وتمور قبل الإفطار في الشوارع والميادين العامة علي المواطنين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.