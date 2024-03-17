توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

بدأت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، توزيع عدد 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على 4 آلاف أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

تخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهةً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم جميع سُبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية

وأشار «شعبان»، إلى أنّ جمعية الأورمان بدأت نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخراً الكميات التي كانت توزعها سنوياً بقدوم شهر رمضان، لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريباً وبخاصةً القرى الأكثر احتياجاً.