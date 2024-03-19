مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يوزع المال والسلاح على أتباعه

تشهد الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين تطورًا كبيرًا في الأحداث ويترقبه الجمهور بتشوق فضلًا عن أحداثه المليئة بالمفاجآت، إذ يواصل حسن الصباح مسيرته بعد هروبه من سجن نظام الملك، فقد وقع اختياره على قلعة آلموت لتكون مقرا لدولته.

وطلب حسن الصباح ضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين من زيد ابن سيحون الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، جمع المعلومات الكافية عن القلعة وحاكمها، كما وضع حسن الصباح خطة لكسب أهل المنطقة وضمهم إلى عقيدته، إذ يوزعان المال على النساء والسلاح على الرجال.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 9:15 مساءا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءا، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحا، والساعة 1:30 ظهرا.

وتتيح منصة Watch It لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا في تمام الساعة 7:15 مساءا.