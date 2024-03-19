مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. هل ينجح حسن الصباح في نشر دعوته؟ 

تشهد الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين العديد من المفاجآت والأحداث، بعدما نجح حسن الصباح رئيس جماعة الحشاشين في تنصيب نفسه حاكما على قلعة ألموت، لتكون مقرا لدعوته الإسماعيلية النزارية.

وبعد استيلاء حسن الصباح على قلعة ألموت من مالكها الأول، يدرك السلطان ملك شاه خطورة ما قام به حسن الصباح خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين، وذلك بعد هروبه من السجن بسبب تورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:45 مساءً، على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11، وتتيح منصة Watch It لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا في تمام الساعة 7:15 مساءً.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يضم في بطولته نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، نضال الشافعي، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.