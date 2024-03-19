محافظ المنيا: طرح 14 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مدعمة للمواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن مبادرة «خفض الأسعار».

طرح مواد غذائية بسعر 100 جنيه للكرتونة

ومن جانبها، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط - مطاى- بني مزار) عن طرح 14250 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين بسعر 100 جنية الكرتونة، منها 10 الآف كرتونة بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بحي شمال مدينة سمالوط إلي جانب طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو، و4250 كرتونة مدعمة بقري (شلقام ـ ساقولا - عزبة خميس - أبوجرج - بني صامت - الناصرية - صفط - صندفا) وحي شمال بمركز بني مزار، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي جهودها في التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين مدعمة لكافة المواطنين المستحقين وذلك ضمن مبادرة «خفض الأسعار».

وفى مركزي (ملوي ـ ديرمواس) طرحت الوحدات المحلية 19250 كرتونة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( 2 ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي)، منها 7000 كرتونة مدعمة بمدينة ملوي حيث تمت أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية بقري ( الريرمون - التابوت - البرشا - الشيخ شبيكة - المعصرة - دير البرشا - قرية الإدارة) بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيها، وفى ديرمواس تم توزيع 12250 كرتونة مواد غذائية مدعمة جاءت توزيعها بواقع 2000 كرتونة بعدد من العزب والتوابع المتفرقة من مدينة ديرمواس و8000 كرتونة بالوحدات القروية الخمس (تل بني عمران - كفر خزان - نزلة البدرمان - بني حرام - دلجا)، بالإضافة إلي توزيع 2250 كرتونة بعزب (علي سيد - مصري - المعمارية الغربية).

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركزي (المنيا - أبوقرقاص)، وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتنسيق مع إدارات التموين بالبندر عدد 2550 كرتونة مواد الغذائية مدعمة بحي غرب المدينة وقرية نزلة حسين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية.