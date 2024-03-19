حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق التاسع من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 4:37 صباحا، حتى يتمكن الأهالي من معرفة بدء الصوم مع دخول الشهر الفضيل أسبوعه الثاني.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 19مارس 2024 الموافق 9 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:37 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

أيضًا حسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، يُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:8 مساءً، وبذلك تبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم التاسع من شهر رمضان 13:51، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة.

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:5مساءً، والعصر 3:31 مساءً، والمغرب 6:8 مساءً، والعشاء 7:23 مساءً.