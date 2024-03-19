تستمر حتى مايو المقبل.. انطلاق دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

انطلقت أولى محاضرات دورة الدراسات السينمائية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في قصر السينما، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات، محاضرة في مجال «السيناريو السينمائي»، للدكتور أشرف محمد، تناول بها شرحا تمهيديا عن الدورة التدريبية، وفروعها المتعددة، وأهم الفنون والعلوم التي يحصل عليها المتدرب، خلال مدة التدريب، التي تصل إلى شهرين ونصف.

وتحدث «محمد» عن أنواع الفنون بشكل عام وماهيتها، سواء فنون تشكيلية، وفنون الأداء، والموسيقى، والفنون التطبيقية، والفنون التقليدية، والرقمية، وفروعها المختلفة التى تعكس حالة من التعبير والتواصل والتغيير الاجتماعي، ما يؤثر على المجتمع بشكل عميق.

مفهوم القوى الناعمة

وأشار الدكتور أشرف محمد، إلى مفهوم القوى الناعمة وعلاقتها بالتأثير، وخلق الثقة والتفاهم والتعاون مع الآخرين، وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا أنها تؤثر على رأي الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام، سواء سينما أو مسرح، موضحا أن الثقافة هي تأثير اللغة والأدب والفنون والعادات والتقاليد في الشعوب الأخرى، والهدف من تقديم الفن بأنه انعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضروري مشاهدة تاريخه الفني والسينمائي لتحديد مداها الزمني.

تأتي الفعاليات ضمن النشاط السينمائي لهئية قصور الثقافة، التي تقام بشكل دوري بالقصر في مجال فنون السينما، منها السيناريو، والتصوير، والإخراج، والديكور، بالإضافة لندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وينظمها قصر السينما برئاسة سهام بحر، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتستمر الفعاليات حتى مايو المقبل.

برنامج ليالي رمضان

وضمن برنامج ليالي رمضان، شهد قصر السينما عددا من الفعاليات؛ إذ استضافة أطفال جمعية دار أيتام رواد الكشافة، وتضمنت الفعاليات عرض الفيلم العربي «زومبي»، وفيلم الرسوم المتحركة «بلال».

كما عقدت ورشة رسم على الوجوه، بالإضافة لورشة حكى عن «فضل صيام شهر رمضان وفضائل الشهر الكريم»، قدمها أشرف بشري.