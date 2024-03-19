أحداث شيقة ومثيرة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي، بعدما بدأت نصرة في الانتقام ممن ظلمها وتسبب في دخولها السجن لمدة 4 سنوات ووفاة ابنتها نتيجة الإهمال وعدم مراعاة أحد لها، لينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة سي بي سي اليوم لمعرفة مستجدات مخططاتها.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة سي بي سي اليوم، لمتابعة رحلة نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا في الانتقام من أشقائها وشاهيناز وسراج أبناء هارون الذين تسببوا في دخولها السجن بالاتفاق مع أخوتها وإعطائهم أموالًا للشهادة زورًا ضدها.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة سي بي سي اليوم

يختلف موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة على قناة سي بي سي اليوم حيث يأتي العرض الأول له عبر الشاشات على قناة سي بي سي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتعرض الإعادة الأولى لمسلسل سر إلهي في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.