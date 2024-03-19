موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تتحايل للحصول على الذهب

شهدت حلقات مسلسل سر إلهي، محاولات «نصرة» للحصول على الذهب الذي وهبه لها هارون قبل وفاته، والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، وسط تساؤلات هل السبائك من حقها أم لا؟، وهل ستمتلكه أم ستعطيه لأبنائه، لذا ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي.

وأعلنت قناة سي بي سي، موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي، حيث يُتوقع أن تعيد نصرة الذهب إلى أبناء هارون، رغم ظلمهم لوالدهم ومحاولات قتلهم له.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سرإلهي

يأتي موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي على قناة CBC اليوم، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي نجاح نصرة في الوصول إلى عزيز قبل سرقته للذهب، ثم أخبرت عمها رزق بتفاصيل ما حدث لها وطلبت منه أن يحتفظ بالذهب في مخزنه حتى تقرر ماذا ستفعل به، ليرد عليها بأن تسأل دار الإفتاء من حقها أم من حق أبناء هارون فقط.

وقررت روجينا، إخبار «عمو رزق» بأنّ دار الإفتاء أخبرتها أنّ الذهب من حقها بعد هبة هارون ثروته لها قبل موته.