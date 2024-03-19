مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة.. هل تواصل روجينا رحلة الانتقام؟

يترقب الجمهور رحلة نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا في الانتقام من أشقائها وشاهيناز في مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة، بعدما بدأت خطتها في الحلقة السابقة من المسلسل.

ووعدت نصرة ابنتها التي توفيت بعد دخولها السجن بالانتقام ممن تسبب في موتها، لتبدأ في الحلقة السابقة الانتقام من شقيقتها رحمة التي شهدت عليها زورًا بعدما اتفقت مع شاهيناز للحصول على 2 مليون جنيه من أجل إدخال نصرة السجن، لتستمر رحلتها في الانتقام في مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة.

مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة

واستطاعت نصرة أن تخدع رحمة وأجبرتها على التنازل عن الأتيليه بعقد بيع بينهما، وهكذا بدأت نصرة «روجينا» في الانتقام من ظالميها، لتتوالى الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة المنتظر عرضها الليلة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.