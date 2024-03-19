مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة.. هل تنجح نصرة في إنقاذ رقية من القتل؟

مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة من المتوقع أن يشهد انتقام روجينا من شاهيناز التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، بعد أن قامت بخطف شقيقتها رقية التي تؤدي دورها الفنانة الشابة رنا رئيس.

وخطط بدر مع شقيقته شاهيناز لخطف رقية بعد أن أتى بها إلى الشاليه الخاص بهم في العين السخنة وهي مخدرة، لكي يساوم نصرة من أجل الحصول على ذهب والدهم هارون وإلا سيقتلها، ولكن نصرة هددتهم بأنها قامت بإبلاغ الشرطة بخطف شقيقتها وإن لم يتركوها تذهب سيلقى القبض عليهم، لنرى ماذا سيقع من تطورات في مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة الذي سيعرض الليلة؟.

مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة

مسلسل سر إلهي الحلقة التاسعة يعرض الليلة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة سي بي سي، ليتابع جمهور ومحبي المسلسل تطورات وكيفية حصول نصرة على الذهب والحفاظ عليه.