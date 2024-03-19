روجينا تحتفل بتصدر مسلسل سر إلهي تريند «X»

احتفلت روجينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر مسلسلها الرمضاني سر إلهي تريند موقع التدوينات القصيرة «X».

ونشرت روجينا البوستر الدعائي للمسلسل، قائلة: «تريند على X، سر إلهي الحمد والشكر لله، مدد يا رب مدد بلا عدد».

مسلسل سر إلهي

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي الذي ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: محمد ثروت، مي سليم، أحمد مجدى، رنا رئيس، صلاح عبد الله، أحمد بدير، مراد مكرم، نهى عابدين، محسن منصور، محمود الحديني، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ورشا مهدي، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.