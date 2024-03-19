محافظة القاهرة تدرس المسار البديل لطريق صلاح سالم تمهيدا لبدء التطوير

اجتمعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا تنسيقيا لبحث تحديد مسار بديل لطريق صلاح سالم أثناء رفع كفاءته، ضمن مشروع تطوير شوارع العاصمة لتحقيق سيولة مرورية.

شهد الاجتماع مناقشة تحديد المسار البديل لطريق صلاح سالم، من خلال نزول فرق العمل لتوقيع المسار على الطبيعة في جزء من المسار، بداية من شارع عين الحياة حتى شارع الخلا، بواسطة مهندسي مركز شبكات المرافق بالمحافظة وممثل المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، كما وجّهت بحصر كل التعارضات المتعددة للمحور البديل لتحقيق السيولة المرورية، لإزالة كل العوائق.

شارك في الاجتماع، وليد محمد بإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، والمهندس سعيد شعبان بمركز شبكات مرافق الجنوبية، والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، ومحمد سعيد ببحوث الإسكان بمحافظة القاهرة، وعدد من الجهات المختصة.