خزينة الأهلي تخسر 2 مليون دولار بسبب نجم تونس

بات التونسي الدولي محمد الضاوي، الشهير بكريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل خارج أسوار القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري.

ودخل محمد الضاوي في عداد الراحلين عن الأهلي؛ لأكثر من سبب، أولها الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب، فضلا عن خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لكن السبب الأهم والأساسي أن اللاعب سيتخطى السن في نهاية الموسم، ما يعني قيده فوق السن وليس تحته، ما يعني تأكد رحيله لعدم توافر أماكن في قائمة الأجانب بالنادي.

انضم كريستو إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، يناير 2023، ولم يشارك اللاعب منذ انضمامه قادما من صفوف النجم الساحلي، سواء في الموسم الماضي أو الحالي، سوى في 13 مباراة، ولم ينجح في تسجيل أية أهداف، لكنه صنع هدفا وحيدا.

وتعاقد النادي الأهلي مع كريستو بمقابل مادي مليون و250 ألف دولار، حصل عليها نادي النجم الساحلي؛ إذ خصم «الأحمر» وقتها 950 ألف دولار، مقابل مستحقات غرامة كوليبالي، وسدد مسؤولو القلعة الحمراء فارق السعر على دفعة واحدة، بعد إتمام الصفقة مباشرة.

ولم تتكبد خزينة الأهلي مليون و250 ألف دولار فقط قيمة الصفقة، لكنها تحملت راتب اللاعب طوال الموسم ونصف الموسم؛ إذ يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 400 ألف دولار في الموسم، ما يعني تكبد النادي مبلغًا يقارب الـ2 مليون دولار، إذا وضعنا في الاعتبار المكافآت التي حصل عليها من مشاركته في البطولات، بجانب المصاريف الخاصة بإقامته في مصر.

جدير بالذكر أن كريستو يغيب عن المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، في الفترة الجارية بسبب الإصابة، إذ خضع اللاعب لجراحة (عين السمكة) في قدمه، ومن ثم تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن الظهور في المباريات مؤخرا.