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تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. أعلى عائد خلال 3 سنوات

كتب:

سعيد رمضان
05:09 م | الإثنين 18 مارس 2024
شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي

تطرح البنوك بين الحين والآخر شهادات ادخارية جديدة بعائد مميز، تستطيع من خلاله المنافسة مع باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مثل شهادات البنك الأهلي ذات العائد المرتفع، وتستمر لمدة 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أحدث شهادات البنك الأهلي المصري، والتي تستمر لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 30%، وتحمل اسم «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي»، والشهادة «البلاتينية السنوية» التي تستمر لمدة عام بعائد يصل لـ27%، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

- العائد سنوي طوال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينيه السنوية

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 27% سنويا، و23.5% شهريا، و23% يوميا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

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