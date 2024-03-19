ضبط 318 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 318 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 352 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 134,131 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 56,250 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,740 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,770 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 4,239 كيلو جرام.كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,371 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,483 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 365 جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 10 جرام.

140 أمبول مخدر.

عدد 9573 قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 192 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهما، وذلك على النحو التالي:

8 بنادق آلية.

بندقية رصاص.

20 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

159 فرد محلي.

338 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزينة متنوعة.

271 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 85222 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى: 351 حكم جناية.

27162 حكم حبس جزئى.

4364 حكم حبس مستأنف.

42305 حكم غرامة.

11040 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما ارتكبوا 61 حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد 30 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد 17 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد 256 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: ضبط 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 22726 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.