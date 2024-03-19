مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.. صديقة يمنى تورطها في جريمة قتل جديدة

تزداد الشكوك حول صبا مبارك والتي تجسد شخصية يمنى في كونها السبب وراء مقتل شريف محمد فراج لدى محمد شاهين الذي يجسد شخصية مصطفى، خاصة بعد إخبار الطفل الدجال له بأن «يمنى» هي السبب في مقتل أخيه في مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.

وتتابع الأحداث وتتورط يمنى في العديد من المشكلات وآخرها تهديد علي القاسم لها بفيديو يدينها بقتل زوجها، لتلجأ يمنى إلى صديقتها التي تحرضها على قتل «القاسم» من أجل التخلص من الضغوطات والابتزازات والتهديدات من ناحيته.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساءٍ.

فريق عمل مسلسل لحظة غضب

ويشارك في مسلسل لحظة غضب مجموعة من الفنانين بجانب الفنانة صبا مبارك، ومن أبرزهم: محمد شاهين، وعلي قاسم، بجانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، للمنتج طارق الجنايني.