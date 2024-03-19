مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. «المندل» يكشف أسرار خطيرة عن محمد فرج

في ختام مفاجئ لمسلسل لحظة غضب الحلقة 9، رفعت شقيقة محمد فرج «المندل»، لتكشف من يقف وراء اختفاء زوج «يمنى»، لتكتشف أن يمنى هي الوحيدة التي تعرف مكان زوجها «شريف»، لأنها قتلته وتركت جثته.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

مسلسل لحظة غضب الحلقة 9، شهد مفاجأة أخرى، حيث تبين أن شريف لديه زوجة ثانية، ولديهما طفلة، إذ كان متزوجا منها سرا، لكنه لم يكشف هذا السر لأحد سوى لأخيه، الذي يؤدي دوره محمد شاهين.

مسلسل «لحظة غضب» يناقش أفكار حول عدم التوافق بين الزوجين، ما يؤدي إلى التوتر والانزعاج، وتدور أحداثه حول العلاقة بين صبا مبارك، التي تلعب دور «يمنى الطباخة»، وزوجها «شريف»، الذي يلعب دور محمد فرج، وتحدث بينهما مشاجرة، تؤدي إلى القتل الخطأ.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.