مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. رسومات الطفل مروان تكشف لغزا جديدا

تحمل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 بطولة الفنانة صبا مبارك، مفاجآت جديدة، وينتظر الكثير من محبي المسلسل بفارغ الصبر معرفة رئيس العصابة التى يعمل معها علي قاسم، وهي العصابة التي ستنضم إليها صبا مبارك لاحقا، بعدما تخلت عن وظيفتها، بعد أن أبتزها علي قاسم مقابل فيديو الجريمة.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

بعد الكشف عن الرسم المتكرر للطفل مروان «آدم النحاس»، ظهر لغز جديد في أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9، الذي يُذاع حصريا على منصة Watch It، وأحدث أعمالها الأصلية، إذ فقد الطفل مروان النطق، وكشفت الرسومات لذراع محفوف بالدماء.

بدأت يمنى «صبا مبارك» بإجراء حوارا مع عادل درويش، الذي تحاول أن توقعه في شباك عملية نصب، بتوقيعه على قطعة أرض في التجمع، تلبية لرغبة علي قاسم «آسر»، وحدثته عن أن زوجها مات، وأن الإنسان «مُسيّر» لأنها لم تختر أي شيء، فعندما مات والديها عاشت مع خالتها، ولم تختر زوجها.

أبطال مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب يُعرض حصريا على منصة Watch It، ويضم 15 حلقة لفنانين من بينهم صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، نديم فرج، صلاح عبد الرحمن وريم خوري، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجناينى.