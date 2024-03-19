إذا بحثت عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 على منصة watch it اليوم، فستجد أن الحلقة 9 لا تزال الأكثر مشاهدة في محرك البحث بسبب إقبال المشاهدين الكبيرعلى مشاهدة الدراما المصنفة على أنها من الألغاز.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 على منصة watch it اليوم

وحول موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 على منصة watch it اليوم، يمكن لمتابعين الدراما مشاهدة جميع الحلقات التي جرى بثها حتى الآن عبر المنصات الرقمية مع حقوق البث الحصرية، إذ تُبث حلقات جديدة كل يوم في تمام الساعة 11 مساءً، والمسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

وبعد عرض موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 على منصة watch it اليوم، تتوالى الأحداث خلال الحلقات السابقة لتتصاعد وتيرة التشويق.

أحداث الحلقة 9 من لحظة غضب

نجحت يمنى «صبا مبارك» في الحصول على توقيع عادل درويش على التنازل عن قطعة أرض في التجمع، وهو في حالة سكر تنفيذا لأول المهام الأربعة التي طلبها على قاسم «آسر»، ليخلصها من تهديداته لها بفيديو قتلها لزوجها شريف «محمد فراج»، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لحظة غضب، والذى يُعرض حصريا على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

لحظة غضب يُعرض حصريا على منصة Watch It، ويضم 15 حلقة ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، صلاح عبد الرحمن وريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايي.