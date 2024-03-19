موعد عرض الحلقة 10 مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تنجح في المهمة الأولى

تحظى الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب في رمضان 2024 باهتمام المشاهدين في ظل غموض الأحداث، خاصة أنه من المتوقع أن تتطور الأحداث أكثر، وينتظر المتابعون موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل لحظة غضب

بالنسبة لـ موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل لحظة غضب على منصة WATCH IT، فيمكن لعشاق الدراما مشاهدة جميع الحلقات التي يجري بثها على المنصة ومتابعة الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، علما بأن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

في الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب، تنفذ الفنانة صبا مبارك التي تلعب دور «يمنى» أول مهمة طلبها جارها علي قاسم منها، وهي الحصول على توقيع رجل ما بأي طريقة ممكنة.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

تبدأ الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب بذهاب صبا مبارك «يمنى» إلى صديقتها لمساعدتها في مهمة طلب منها جارها علي قاسم القيام بها مقابل إعطائها فيديو مقتل زوجها، وقالت إنها بحاجة إلى ملابس جديدة لهذه الوظيفة حتى يصغر عمرها.

وذهبت صبا مبارك «يمنى»، إلى الرجل الذي طلب منها جارها أن تجعله يوقع على ورقة، لتتعرف عليه في أحد المطاعم بطريقة ما، فركبت معه السيارة، وجعلته يوقع على هذه الأوراق، لتكون بذلك نفذت أول مهمة لها.

أبطال مسلسل لحظة غضب، صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.