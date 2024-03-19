محافظ المنيا يشهد احتفالات العيد القومي

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحفل الفني لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض بمسرح ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ105.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وجموع من أهالي المحافظة.

المنيا تحتفل بعيدها القومي الـ105

وقدم المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 105 أعوام، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر.

وأكد المحافظ أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن، مقدماً التحية والتقدير إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصرنا الغالية.

فقرات من الأغاني الوطنية الأصيلة

شملت فقرات الحفل الفني مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والطربية الأصيلة والتي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى عرض الفرقة القومية لكورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، وعرض لفرقة ملوى للفنون الشعبية.