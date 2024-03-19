إحباط محاولة تهريب ماريجوانا في مطار شرم الشيخ الدولي

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد سليم مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة الطائرة القادمة من روسيا، اشتبه محمد رمضان أبو المجد، مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول في راكب روسي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الشاذلي مأمور الفحص، تحت إشراف هاني نادي تلاحظ وجود كثافات يشتبه أن تكون مطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة داخل حقيبة الراكب.

وبالعرض على أحمد سليم، مدير الجمرك، كلف مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 3 برطمانات بلاستيك شفافة اللون بها 50 جراما من نبات الماريجوانا وبرطمان زجاج به 83 جراما من زيت الماريجوانا، وعدد 10 قَطَّارات بلاستيك بيضاء اللون تستخدم لسحب زيت الماريجوانا مخبأة داخل حقائبه بين طيات الملابس.

تحرير محضر ضبط جمركي للراكب

قرر الدكتور أحمد حسين، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2024 وتحريز المضبوطات.