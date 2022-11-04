ضبط راكب حاول تهريب 24 تليفون وآخر بحوزته نبات الماريجوانا المخدر

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب أجنبي من أصل عربي تهريب كمية من التليفونات المحمولة، كما ضبط راكب مصري بحوزته بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات.

قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 24 تليفون محمول أخفاهم الراكب داخل جيوب البنطلونات والجواكت داخل حقائبه.

ضبط بذور لنبات الماريجوانا المخدر

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام عندما استوقف أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حازته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مينا فهيم مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم، تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقامت أميرة طلبة مدير الحركة والمشرف على الصالة بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتم ضبط بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 234 ضد الراكب الثاني

وأمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 233 لسنة 2022 ضد الراكب الأول كما أمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 234 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.