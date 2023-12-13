ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا و17 شريطًا من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة الخطوط الجوية الإنجليزية، حيث اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب إنجليزي الجنسية يدعى «جون سميث»، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبناءً عليه، تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين مأمور الفحص وأحمد جمال صلاح رئيس القسم، فتبين وجود كثافات مختلفة.

وجرى تكليف أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبو زيد بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر تزن 2 كيلوجرامًا و17 شريطًا من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات، بإجمالي 352 كبسولة، مخبأة بين طيات ملابسه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 64 لسنة 2023، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.