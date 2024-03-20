تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-3-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية تراجعاً، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك المركزي المصري 51.48 جنيه للبيع، و51.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.48 جنيه للبيع، و51.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.26 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.28 جنيه للبيع، و50.97 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 51.36 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما جاء سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة عند 51.27 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.