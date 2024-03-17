سعر اليورو اليوم الأحد 17-3-2024 في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 17-3-2024 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بداية عمل البنوك هذا الأسبوع، وبلغ سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري 52.45 جنيه للبيع، و52.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد الوطن، سعراليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 52.39 جنيه للبيع، و52.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد بالبنك الأهلي المصري 52.45 جنيه للبيع، و52.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 52.46 جنيه للبيع، و52.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 52.40 جنيه للبيع، و52.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد عند 52.43 جنيه للبيع، و52.21 جنيه للشراء.