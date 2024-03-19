شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، إذ استقرت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري عند 51.35 جنيه للبيع و51.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الموضح من خلال مواقع البنوك الرسمية لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري 51.48 جنيه للبيع، و51.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.35 جنيه للبيع، و51.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء ببنك مصر 51.46 جنيه للبيع، و51.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء ببنك الإسكندرية 51.52 جنيه للبيع، و51.30 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وأيضاً سجل سعر اليورو ببنك القاهرة اليوم الثلاثاء عند 51.38 جنيه للبيع، و51.21 جنيه للشراء.