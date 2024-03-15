شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 15-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري 52.47 جنيه للبيع، و52.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 52.39 جنيه للبيع، و52.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 52.47 جنيه للبيع، و52.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 52.46 جنيه للبيع، و52.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 52.41 جنيه للبيع، و52.07 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة 52.43 جنيه للبيع، و52.21 جنيه للشراء.