سعر اليورو اليوم السبت 16-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم السبت 16-3-2024 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وسجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 52.47 جنيه للبيع، و52.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري 52.39 جنيه للبيع، و52.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 52.47 جنيه للبيع، و52.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر 52.46 جنيه للبيع، و52.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك الإسكندرية 52.41 جنيه للبيع، و52.07 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت عند 52.43 جنيه للبيع، و52.21 جنيه للشراء.