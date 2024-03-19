يترقب قطاع كبير من الجمهور موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 9 بطولة كريم عبدالعزيز، وذلك بسبب أحداثه المشوقة التي من المقرر أن تكشف عنها الحلقة 9، ليكون الجمهور على موعد مع فصل جديد في حياة حسن الصباح.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 9:15 مساءا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءا، وتتيح منصة Watch It لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا في تمام الساعة 7:15 مساءا.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 9

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 9، في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين

نجح حسن الصباح رئيس جماعة الحشاشين في تنصيب نفسه حاكمًا على قلعة آلموت، لتكون مقرًا لدعوته الإسماعيلية النزارية، وبعد استيلاء حسن الصباح على قلعة آلموت من مالكها الأول، يدرك السلطان ملك شاه خطورة ما قام به حسن الصباح، وذلك بعد هروبه من السجن بسبب تورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي.