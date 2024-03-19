عند وفاة زعيم الحشاشين حسن الصباح.. هل أمطرت السماء دما؟

«السماء أمطرت دما لمدة أربعين يوما»، شائعة تداولتها فرقة الحشاشين عبر الروايات الشعبية عن موت حسن الصباح، بهدف ضم المزيد من الناس البسطاء إلى فرقتهم بعد رحيل مؤسسها حسن الصباح، إذ لم يصل أحدا حتى الآن إلى السبب الرئيسي لموته، وتعددت الأسباب حول الوفاة، ولكن الأرجح أن موته جاء دون شبهه جنائية، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد لاشين، أستاذ اللغة والأدب الفارسي بكلية الآداب جامعة عين شمس، والمشرف على اللغة الفارسية ومراجع رباعيات الخيام.

وفاة حسن الصباح

وأضاف الدكتور أحمد لاشين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حسب الروايات الشعبية بعد وفاة حسن الصباح، نُسجت حوله مجموعة كبيرة من الأساطير، منها مثلا أن السماء أمطرت دما، وأن الجبال تزلزلت، وظلت السماء في حالة من الاضطراب والرعد والبرق لمدة أربعين يوما.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين في الوقت الحالي ضمن السباق الرمضاني 2024 على شاشة قناة dmc، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.