«تحديث الصناعة» يناقش توريد عدد من مكونات الجرار محليا

نظم مركز تحديث الصناعة اجتماعات ثنائية لإحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الجرارات الزراعية، وتعد هي الشركة الوحيدة في مصر التي تصنع الجرارات الزراعية محليا مع عدد من الموردين المحليين في مجالات مختلفة لمناقشة سبل التعاون المشترك وتوريد عدد من مكونات الجرار محليا.

استكمال جهود معرض «فرص بلدنا»

ويأتي الاجتماع استكمالا لجهود معرض فرص بلدنا، الذي نظمه مركز تحديث الصناعة في الفترة بين 22 و24 فبراير الجاري بهدف التشبيك بين الشركات التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة «إيجابيا» التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.

برنامج تمكين التصنيع المحلي

ويعد برنامج تمكين التصنيع المحلي أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.